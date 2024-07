Endine Aston Martini strateeg selgitas, mis takistaks Red Bullil konstruktorite meistritiitlit võitmast

«Kui vaadata võistlusel kogutud punkte, siis meeskondade arvestuses on vahe päris šokeeriv. Kvalifikatsioonis tekkiv vahe ei valmista Red Bullile suurt muret. Nad teavad, et Verstappen on väga tugev, kuid põhisõidu punktide vahe on suur probleem, sest just see võib kaasa tuua konstruktorite meistritiitli kaotamise,» lisas ta.