VIDEO Läti MM-ralli ohud: Neuville käis testikatsel juba rajalt väljas

«Saime kohe teada, kus siin rallil piirid on. Nüüd siis teame (muigab - toim.). Mõned anti-cut'id on osades kurvides puudu, teistes kohtades on need aga olemas - see on häiriv. Ma ei tea, mis meid nädalavahetusel ees ootab, aga see saab karm olema. Anname endast parim, aga saime tõesti teada, kus piir on. Sellistes oludes on pidamine hästi muutuv,» sõnas belglane pärast testikatset.