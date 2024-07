Endine tippmängija langes taas alkoholi küüsi: varem või hiljem joon ma end surnuks

2011. aastal võttis Fenini elu sünge pöörde, kui ta langes depressiooni ja tal tekkis alkoholisõltuvus. Viinakuradi küüsis on tšehh kuni tänase päevani. Kolm kuud tagasi lõppes endise jalgpalluri viimane võõrutusravi, misjärel hakkas mees taas lootma, et kõik liigub paremuse suunas.

Alkoholi probleemi tõttu jäi tšehh ilma ka oma naisest ja kolmeaastasest tütrest, keda endine jalgpallur igatseb meeletult. Siis kui Fenin Bildile intervjuu andis sai fännidele selgeks, et nii hästi pole ikkagi läinud.

«Ma olen hakanud alkoholi jooma iga päev. See on olnud pidev sellest ajast peale, kui mu võõrutusravi lõppes. Iga päev vaatan videoid ja joon, et kurbusega võidelda. Ma armastan oma tütart nii väga, kuid ma ei saa temaga enam suhelda. Varem või hiljem joon ma end surnuks,» lisas Fenin.