Kümnevõistluse maailmameister ei osale olümpiamängudel

«Viimased paar kuud on olnud pehmelt öeldes kurnavad. Tõeliselt raske on näha, kuidas su unistus justkui käest libiseb, kuigi sa pingutad nii väga, et seda ei juhtuks,» sõnas kanadalane.

«Ma arvan, et kõige raskem on see, et ma ei lähe (olümpiamängudele – toim), sest ma tunnen, et vean paljusi inimesi alt. Pariisi pidi esimest korda mind olümpiamängudele vaatama tulema ka minu perekond. Mul on sellest väga kahju, et ma ei saa osaleda,» sõnas Tokyo olümpiamängudel viienda koha saanud LePage.