Tänaku tiimikaaslane: vana Ott on tagasi, teised üritavad kuidagi kannul püsida

«Homme võib mõned kurvid aega võtta, et tempo üles saada, aga selleks ei tohiks kaua kuluda. Peab kiiresti üles ärkama, ent peaksime sellega toime tulema. Pausid on mulle pigem sobinud. Üldine rütm ei kao kuhugi. Nüüd loodame, et ma praegu mingit jama ei aja,» rääkis testikatsega roostet maha lihvinud Lappi portaalile rallit.fi.

«Paistab, et Tänak hakkab põrgulikult kihutama. Ta on leidnud autoga väga hea klapi. Vana Tänak, nagu kunagi sellistel teedel, on tagasi. Me ülejäänud peame ilmselt lihtsalt üritama kuidagi kannul püsida. Loodetavasti oleme võitluses sees,» arutles Lappi.