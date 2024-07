Hyundai tiimipealik: Tänak on vaimselt ja füüsiliselt piisavalt sitke

Väikeseid küsimärke tekitas paari nädala tagune Rally Estonia karm avarii. Eile pidi Tänak läbima Rahvusvahelise autoliidu FIA arstliku kontrolli, et üldse starti saada. Igaks juhuks oli kohal ka potentsiaalne asendaja Andreas Mikkelsen, ent tema teeneid tarvis ei lähe.

«Tänaku õnnetus polnud Läti etapiks valmistumisel just parim viis. Aga tal on nii vaimselt kui ka füüsiliselt piisavalt sitke, et edasi liikuda,» rääkis Abiteboul usutluses Belgia rahvusringhäälingule RTBF.