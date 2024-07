Hyundai tiimipealik kritiseeris teravalt Toyotat ja sooviks reeglimuudatust

Nimelt ei meeldi Hyundai tiimipealikule Toyota taktika.

«Mis mind kõige rohkem häirib, on kaudne eelis, mida antakse sõitjatele, kes ei tee kaasa kogu hooaega. Nad saavad kasu väga headest teeoludest mitmel rallil. Poolas oli meil palju pettumust ja sama võib korduda ka Lätis ning Soomes,» sõnas Abiteboul.

«Ma ei karda sellest rääkida: me teame, et Toyota lepingud soosivad eelkõige etapivõite, mitte kogu sarja arvestuses hästi esinemist. Näiteks Kalle Rovanperäl on leping, mis mobiliseerib teda pigem võidule kui meistritiitlile,» lisas Hyundai tiimipealik. Hyundai sooviks näha, et enamik rallisõitjad teeksid WRC-sarjas kaasa kogu hooaja.

Abiteboul väljendas sügavat muret Thierry Neuville'i keerulise olukorra üle, kus ta peab Läti rallit alustama teepuhastaja rollis, teades, et tema võiduvõimalused on seetõttu väiksemad.

«Thierry olukord, kus ta alustab rallit ja teab, et tal on avasõitjana vähe võiduvõimalusi, on talumatu. Ma vihkan seda! Minu jaoks on see ebaõiglane. Peame järgima rallireegleid, kuid peame suutma neid vajadusel ka kaasajastada.»

Abiteboul lisas, et rallis on probleeme lihtne tuvastada, kuid nende lahendamine on tihtilugu keerulisem.