Arstid tõid Mbappéle rõõmusõnumi

Mbappé peab veel lähinädalatel regulaarselt arsti juures kontrollis käima, kuid hetkel viitab kõik sellele, et vigastusest taastumiseks piisab lihtsalt puhkamisest.

Meenutagem, et Mbappé vigastas nägu Prantsusmaa-Austria kohtumise lõpuminutitel, kui põrkas õhuduellis kokku kaitsja Kevin Danso õlaga. Vahetult pärast kohtumist spekuleeriti, et välja vahetatud ja haiglasse toimetatud prantslane vajab kiiremas korras ka operatsiooni, kuid need sahinad osutusid valeks.