Suri soomlane, kelle teenete vilju maitseme maailma kõrgeimal tasemel siiani

Veel kevadel oli Rikul plaan ette võtta reis Otepääle, et üle vaadata Eesti suusahüppajate ja kahevõistlejate tegevused. Tegu oli suure Eesti fänniga, kelle teeneid viimase pea paarikümne aasta jooksul on raske ülehinnata. Ta oli alati valmis kõikide sportlastega tegelema ja aitama neid täpselt nii palju, kui selleks sportlastel soovi oli. Veelgi enam, ta sõitis tihtipeale ise kohale ja vaatas kogu asja distantsilt ja oli alati valmis aitama. Ta oli väga suure südamega inimene ja oskas hästi kuulata, ennast sportlaste kehadesse mõelda, et neid paremini aidata. Tema õpetamise metoodika oli lihtsalt fenomenaalne – ta ei rääkinud palju, vaid kõige olulisemaid asju ning tihtipeale piisas vaid mõnest žestist, et me aru saaks, mis teha on vaja. See mees teadis, mis asi on kvaliteetne sport ehk milline peab oleme treening, varustus ja loomulikult tulemused.