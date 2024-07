Kalev/Cramo raudvara jätkab klubis

«Mul on hea meel, et Heiko ja Co on suutnud võistkonna tuumiku säilitada. Iga aasta on omamoodi erinev, aga vähemalt uuel hooajal on enamik näod samad. Augusti alguses tuleb uutele mängijatele võistkonna kultuur kohe selgeks teha ja proovida siis see aasta FIBA Meistrite Liiga põhiturniirile pääseda. Kui särgi peale on kirjutatud Kalev/Cramo, siis muude liigade eesmärk ei ole vähem kui meistritiitel,» ütles Dorbek pressiteate vahendusel lepingu pikendamist kommenteerides.