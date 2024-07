La Masia – vutimaailma viljakaim farm, mis aitas Hispaanial EMi võita

Kui uskuda Xavid, ajab Deco vähemalt õiget asja, sest kui ta 2021. aasta detsembris kasvatajaklubisse naasis, jahmus ta, kui nägi, mis päriselt esindusmeeskonna treeningult vastu vaatas.

«Oli näha, et positsioonimängu polnud Barcelonas treenitud aastaid. See on täiesti uskumatu. Mõned mängijad peavad esmalt mängust aru saama, kui üldse mängida tahavad. Täiesti kummaline oli näha Barça mängijaid, kes ei mõistnud positsioonilist mängu. Olen siin praegu ainult mõned kuud olnud, kuid näen juba, et väga palju asju vajab muutmist. Jah, vajame ka uusi mängijaid, kuid pean silmas meie lähenemist ja filosoofiat,» sõnas Xavi toona.

Viimase paari aastaga ongi klubi oma lähenemised uuesti üle vaadanud, mille tulemusena on asjad Barcelonas ja La Masias paremaks läinud. Kui osa kiidab selle eest Xavid, kes on juhtkonda piisavalt survestanud – seda lõpuks oma töö hinnaga –, siis teised leiavad, et klubi on ikka sama nigelalt juhitud ning lihtsalt kehv majanduslik olukord sundis ninamehi taas oma kasvandike poole vaatama.

Olgu põhjustega, kuidas on, kuid selge on see, et La Masia kasvatab erakordselt häid jalgpallureid. Mullu FC Barcelona esindusmeeskonna eest debüüdi teinud Cubarsi oli näiteks 204. oma kasvandik, kes alates 1979. aastast, kui La Masiale alus pandi, FC Barcelona särgis Hispaania kõrgliigas platsile jooksnud.