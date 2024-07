Latvala aus ülestunnistus: Toyota pelgas Hyundaid

Veelgi kõnekam on tõik, et parima Hyundai mehena on Ott Tänak alles kuues. MM-sarja liider Thierry Neuville tõusis üheksandaks, ent suuresti vaid tänu sellele, et tiimikaaslane Esapekka Lappi lasi ta päeva lõpus tõenäoliselt meelega mööda. Et belglane ei peaks ka järgnevatel päevadel esimesena teed puhastama.