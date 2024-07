Pettunud Tänak: poodiumikoht on ilmselt läinud

«Ootasin, et esineme täna paremini. Meil nappis kiirust ja me pole päeva lõpuks soovitud kohal. Raske oli leida õiget tasakaalu. Üritasime kogu päeva autot mõistma õppida, kuid päris pihta ei saanud. Nõnda on raske märki tabada. Viimase kiiruskatsega kaotasime kaks kohta, mistõttu on keeruline poodiumikohast mõelda. Tagumised ei jää ka kaugele, nii et peame keskenduma selle vahe hoidmisele,» resümeeris Tänak pressiteates.