6 minutit ja 350 meetrit olümpiatulega: mälestus kogu eluks

Kuidas on üldse võimalik saada olümpiatuld kandma? On ju selge, et seda sooviks teha miljonid inimesed üle maailma. Tiia Taim on Coca-Colas palgal juba üle kahekümne aasta, praegu elab ta Marseille’s ja töötab selle Prantsusmaa harus. Coca-Cola on aga juba 1928. aastast Rahvusvahelise Olümpiakomitee sponsor ning saab oma inimestele pakkuda võimalust osaleda olümpiatule teatejooksul.