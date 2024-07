Toyota ässad ei andnud Neuville'ile armu

Rovanperä on sel hooajal osalise tööajaga sõitja, kuid varasemalt on ta võitnud kaks viimast maailmameistritiitlit, mis tähendab, et ta on palju aega kulutanud teed avades.

Küsimusele, mis nõu tal Neuville'ile on, pakkus Rovanperä: «Kui sa ei taha teed puhastada, siis ära ole üldarvestuses esimene.»

Dirtfish küsis, kas Rovanperä näeb seda probleemina, lisas ta: «Jah, see on probleem, kuid kõigil, kes on meistrivõistluseid juhtinud, on olnud sama probleem. Nii et ma ei näe seda praegu suurema probleemina kui varem.»

«Kõik on seda teinud, nii et ma ei tea, milles see suur probleem on. Kui sa lihtsalt teed seda, siis tee seda.»

Neuville'i tiitlirivaal Evans oli sama otsekohene.

«Hyundai on viimased kuus aastat osalise tööajaga sõitjaid ametisse palganud ainult selleks, et võita meistrivõistluste tiitlit,» ütles ta. «Sa sellega hakkama.»

Ogier võttis siiski kaastundlikuma tooni, olles aastaid võidelnud reeglite kehtestajatega just sellel teemal.

«Ma olen nii palju aastaid kannatanud ja mõistan seda frustratsiooni rohkem kui keegi teine siin. Täna (reedel) on olnud päev, kus stardipositsioon avaldas tohutut mõju ja isegi meie jaoks. Meil oli hea stardipositsioon, kuid ka mitte ideaalne. Samuti polnud meil seni võimalust võidu nimel võidelda, nii et ma arvan, et võiksime sellest tundide kaupa rääkida,» ütles kaheksakordne maailmameister Ogier.

Lisaks ütles Ogier, et MM-sarjas on alati olnud osalise tööajaga sõitjaid. See pole midagi uut.

«Ma mõtlen Mārtiņši peale, alustan temast. Tore, et nüüd on siin mõned kohalikud sõitjad tulemas, kes annavad võimaluse meie spordis uusi nägusid pakkuda. Siiani tundub, et see oli hea otsus. Ta sai Poolas suurepäraselt hakkama. See on suurepärane, et meil on selline võimalus,» lisas Ogier.

Hyundai tehniline direktor François-Xavier Demaison ütles, et ta mõistab Neuville'i frustratsiooni, kuid tunneb, et belglane peab olukorraga lihtsalt leppima.

«Me mõistame tema frustratsiooni,» ütles Demaison. «Kõik, kes on pidanud teed avama, on alati kaevanud. Ta on teed avanud hooaja algusest, alates Rootsist.»