Kalle Rovanperä treenis Soome tulevikulootust

Poola MM-rallil sai Pajari Toyotaga WRC2 võistluskategoorias klassivõidu. Sel hooajal on ta võitnud kaks WRC2 MM-sarja võistlust.

«Minu areng on sel hooajal olnud päris hea. Eelmine hooaeg andis juba häid tulemusi ja nüüd olen suutnud veelgi areneda. Peaaegu igal võistlusel oleme saanud võite ja tippkiiruse sõita,» rääkis Pajari Läti MM-ralli hooldealas väljaandele Ilta-Sanomat.

Pajari on eriti õnnelik selle üle, et ta on saanud oma meeskonnaga hooaja jooksul välja arendatud Toyota GR Yaris Rally2 auto konkurentsivõimeliseks.