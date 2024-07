Rallitähtedel on probleemile lahendus olemas, aga otsustajad ei võta neid kuulda

Sébastien Ogier lisas: «Ma tean seda olukorda väga hästi. Olin aastaid esimene ning see, kes ütles, et see pole normaalne. WRC jätab end ilma suurtest võitlus momentidest parimate sõitjate vahel, sellest on kahju,» rääkis ta.

«Võitlesin selle nimel kaua, kuid edutult. Aga see on mäng, me ei ole siin selleks, et kellelegi meeldida, me oleme siin selleks, et näidata, kes on parim,» lisas Ogier.