Madridi Real võib pärast Mbappéga lepingu sõlmimist müüa mitu noort mängijat

Allika sõnul on kuninglik klubi valmis loobuma 20-aastasest kaitsvast poolkaitsjast Mario Martinist, 19-aastasest ründavast poolkaitsjast Niko Pazist ja 19-aastasest ründajast Alvaro Rodriguezist.

Rõhutatakse, et nende võimaliku müügi korral näeb Real ette ka tagasiostuvõimalust.

Varem on meedias räägitud, et prantslasest ründaja palk on 30 miljonit eurot aastas, millele lisanduvad boonused löödud väravate eest. Mbappé leping sisaldab ka 1 miljardi euro suurust väljaostuklauslit.