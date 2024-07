Vormelitähed avaldasid kapist välja tulnud Schumacherile toetust

49-aastane Schumacher andis uudisest teada 15. juulil ühismeedias, kuhu postitas pildi ning kirjutas: «Kõige ilusam asi elus on see, kui sinu kõrval on õige partner, kellega sul on võimalik kõike jagada.» Sakslase partneriks on tema ärijuht Etienne, kellega nad kohtusid paar aastat tagasi Monacos.

Sel nädalavahetusel peetakse vormel 1 etapp Ungaris. Enne võistlust toimunud pressikonverentsil oli Lewis Hamilton nende seas, kes Schumacherile toetust avaldas.

«Ilmselt ei ole ta end varem piisavalt mugavalt tundnud, et seda teile öelda. See näitab, et oleme lõpuks ometi ajas, kus seda sammu saab teha ilma hirmuta,» ütles britt ning märkis, et Schumacheri julgus võib aidata ka teisi. «Et ta astus selle sammu, saadab väga positiivse sõnumi ja julgustab teisi sama tegema.»

Sakslast toetasid ka kaasmaalane Nico Hülkenberg, McLareni sõitja Oscar Piastri ja kahekordne maailmameister Fernando Alonso. «Ma toetan teda ja kindlasti teeb seda ka kogu vormel 1 perekond. On tore, et ta tunneb end hästi ja me oleme tema pärast õnnelikud,» sõnas Alonso.

Ralf Schumacher võistles kuninglikus sarjas aastatel 1997–2007, kihutades selle aja jooksul Jordani, Williamsi ja Toyota vormelitega. Kokku osales ta 182 etapil ning teenis selle aja jooksul kuus etapivõitu. Poodiumile oli sakslasel asja karjääri jooksul 27 korda.