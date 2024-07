Tiitlitähistusel provokatiivseid laule esitanud EMi staarid on UEFA uurimise all

Tegelikult kuulub Gibraltar Suurbritanniale, kuigi see asub Hispaania rannikul. Gibraltari elanikud on rahvahääletustel öelnud, et nad tahavad jääda Suurbritannia osaks. Jalgpallis on neil ikkagi oma rahvusmeeskond. Hispaania jalgpalliliit on seda tugevalt kritiseerinud.