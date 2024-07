Tänak tunnustas ülivalusalt poodiumikohast ilma jäänud Seskski

«Punktikatse esimene kurv... ma ei tea, mis juhtus, aga saime kohe aru, et suur mäng on mängitud. Näitasime siiski siin enda kiirust,» ütles Sesks peale viimast katset.

Tänakul jätkus aga lätlase suunas kiidusõnu. «Imeline töö temalt! Jah, need on tema koduteed, mida ta ka teab, aga keegi ei saa võtta temalt ära ta sõiduoskust. Seda sõltumata tulemusest. Jah, poodium olnuks mõistagi ägedam, aga see ainult on motivatsiooniks tema jaoks. Ta tõesti surus meid kõvasti ja kõik Lätis peaksid tema üle uhkust tundma!»