Ralf Schumacher nõuab F1 piloodi vallandamist

Pärast head hooaja algust on Red Bulli sõitja sooritused allamäge läinud. Pérezi viimane esikolmiku koht pärineb aprillis peetud Hiina võidusõidult.

Sky Sportsi eksperdi Ralf Schumacheri jaoks oli see juhtum viimane piisk karikasse. Sakslase sõnul oleks Red Bullil aeg mehhiklane kellegi teise vastu välja vahetada.

«Red Bullil on nii palju sõitjaid. See peab lõppema,» ütles Schumacher Bildi andmetel.

«See on ka tema jaoks katastroof. Ma ei tea, kui kaua on Red Bull nõus seda olukorda vaatama ja taluma. Ma arvan, et sellel pole enam mõtet. Ja ta teab seda ise,» lisas ta.