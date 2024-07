Tänak vabandas kommentaari pärast, FIA algatas uurimise

«See iseloomustab hästi võistluse kontrollkeskuse tööd. Ilmselt nautisid nad head veini ja einet. Samal ajal, kui kaamerast võis näha, et tee on blokeeritud, aga auto tuleb. Hästi tehtud, kontrollkeskus! Te tõesti hoolite meist. Hea töö,» ütles Tänak pärast katset. «Oleme terved, aga mida kuradit? Otse kaamera ees. Oli näha, et tee on blokeeritud, aga võistlus jätkub. Loodetavasti oli hea vein.»