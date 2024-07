Teravat kriitikat saanud Verstappen kaitses ennast

«Ma ei hakka raadio teel teiste meeskondadega võitlema. Me laseme kohtunikel oma tööd teha. Selline tegevus raadio kaudu on lapsik,» vastas Lambiase Verstappenile.

Intervjuus Sky Sportsiga kaitses hollandlane oma kommentaare: «Ma ei pea vabandama. Ma arvan lihtsalt, et me peame tegema paremat tööd. Ma ei mõista, miks ei saa raadio kaudu ennast nii väljendada. See on sport. Kui inimestele ei meeldi, jääge koju.»