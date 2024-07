Esapekka Lappi kommenteerib tulist kuulujuttu

Autospordi sõnul plaanib Hyundai lähiaastatel liituda kestvussõidu võidusõidusarja (WEC) Hypercar klassiga. Autospordi teatel tähendavad Hyundai kavatsused seoses WEC-sarjaga seda, et tulevik autoralli MM-sarjas on ebaselge.

«Kui kuulujuttude järgi minnakse WECi poolele, siis ma arvan, et see ei tähenda, et see [ralli MM-sarjas võistlemine] lõppeks. Ka Toyota sõidab mõlemas,» jätkas Lappi.