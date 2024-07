Tänakule ja Neuville'ile anti vaba voli

Kuna tiitliheitlus on praegu tihe, loodab Abiteboul, et tema sõitjad jätkavad omavahelist võitlust.

«Tiitlivõistlus on praegu nii tihe ja Elfyn on meile väga lähedal, samuti Ogier läheneb tagant kiiresti. Me jätkame pingutamist ja anname neile kahele mehele parimad võimalused. Kui midagi peaks juhtuma, siis me võime korraldusi anda. Kuid praegu ei ole see vajalik,» lisas tiimijuht.