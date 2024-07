Cyril Abiteboul: Hyundai jääb autoralli MM-sarja vähemalt 2026. aastani

Hyundaid on seostatud liikumisega sportautode võidusõidu kõrgeimale tasemele nii FIA sanktsioneeritud WEC-sarjas kui ka USA-keskse IMSA SportsCar meistrivõistluste raames. Abiteboul kinnitas, et Hyundai on järgmisel kahel hooajal pühendunud rallile.

«Meie fookus on sama,» ütles Abiteboul DirtFishile. «Meie eesmärk on sel aastal meistritiitel võita. Meie fookuses on ka hea ettevalmistus järgmiseks ja ülejärgmiseks aastaks. See on koht, kus me kuulume,» ütles ta.

«Me oleme suur grupp. Meil on palju kaubamärke, seega oleme toimuvale avatud. Ja kui meil on midagi teatada, siis teevad õiged inimesed. Ma ei saa kinnitada midagi muud peale selle, et oleme praegu keskendunud rallile,» lisas tiimijuht.

Hyundai jätkamiseks 2027. aastal ja pärast seda näib olevat otsustavaks see, kui palju tootjaid sarja juurde tuleb.

«Ei mingit lugupidamatust Fordi, M-Spordi ja Toyota vastu – kes konkureerivad meiega WRC-s. Kuid selge on see, et vajame rohkem kaubamärke, autosid, sõitjaid, rohkem showd,» ütles Abiteboul.