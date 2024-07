Läti ja Sesks jätsid endast märgi maha

Sesks sai maailmameistritelt kiita

Kodupubliku kangelane Mārtiņš Sesks pani oma kiirusega Läti MM-rallil publiku silmi pööritama. Samuti konkurente. 24-aastane Sesks oli kuni viimase katseni poodiumikohas kinni, kuid Ford Puma Rally1-auto käigukastirikke tõttu langes lõpuks esikuuikust välja.

See aga Seskski tuju nähtavalt ei rikkunud, ta oli tänulik võimaluse eest startida Poola ja Läti MM-etappidel tugevaimas võistlusklassis. Jääb vaid loota, et tal avaneb sarnane võimalus kiiretel kruusarallidel järgmiselgi hooajal.

Tavapäraselt EM-sarjas võistlevat Sesksi lohutas ka Tänak, kes usub, et näeme lätlast Rally1-autos ka tulevikus. «Iga võistluspaik vajab oma superstaari. See on kahetsusväärne, et ralli ei lõppenud ootuspäraselt. Ütlesin seda ka Mārtiņšile, et see on karm õppetund ja maitseb halvasti, kuid see kogemus muudab teda ainult tugevamaks ja näljasemaks. Olen kindel, et ta tuleb tagasi,» rääkis Tänak pressikonverentsil.

Kiidusõnu pälvis Sesks ka ralli teisena lõpetanud Sébastien Ogier’lt. «Alustuseks peame teda õnnitlema. Tema talendi avastamine Poolas oli suur üllatus kõigile. Lätis oli ta lihtsalt super ja ülitugev. Nii et seekord polnud see enam üllatus. Ootasime temalt kiiret ja head võistlust,» ütles Ogier.

Sesks stardib sel nädalal EM-etapil Roomas, kuid kas ja millal teeb ta oma järgmise stardi Rally1-autoga, pole veel selge.