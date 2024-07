Tuntud ralliajakirjanik: panustan, et Tänak tuleb maailmameistriks

«Ott Tänak on taas väga heas vormis,» sõnas Clark. Ta lisas, et tema arvates juhib Tänak autot seninägematu pühendumuse ja kiirusega. Clarki sõnul on ta sarnast pühendumust saanud kogeda võib-olla vaid korra Tänaku Hyundai karjääri jooksul, kui ta Soome rallil triumfeeris.

«Tänak ei pea enam kiiruskatsete võitmiseks tobedaid asju tegema. Ta on täielikult keskendunud ja võitmine on tema käes taas näiliselt lihtne. Ma arvan, et teised sõitjad tunnevad tema ees hirmu. Kuid mida on tore näha, on naeratus Tänaku näol,» lisas Clark.

«Hetkel klapivad Tänaku jaoks paljud asjad. On selge, et ta tunneb end selles autos mugavamalt. Ta tunneb end mugavamalt ehk ka iseendas ning enda positsioonis meeskonnas. Varasemalt on ta Hyundais pidanud võistlema mitte ainult autoga, vaid ka oma positsiooniga tiimis ning võib-olla ka Thierry Neuville'i mõjuvõimuga.»

«Kui ma oleksin sunnitud panustama, kes tuleb maailmameistriks, mida ma tavaliselt ei tee, siis paneksin raha Tänaku peale,» sõnas Clark lõpetuseks.

Colin Clark on mainekas ralliajakirjanik, kes hindab etapijärgselt sõitjate sooritusi.

WRC-sarja punktitabel (8/13): 1. Thierry Neuville (Hyundai) 145 2. Ott Tänak (Hyundai) 137 3. Eflyn Evans (Toyota) 132 4. Sebastien Ogier (Toyota) 117 5. Adrien Fourmaux (M-Sport) 101 6. Kalle Rovanperä (Toyota) 86 7. Takamoto Katsuta (Toyota) 65 8. Andreas Mikkelsen (Hyundai) 29 9. Dani Sordo (Hyundai) 27 10. Esapekka Lappi (Hyundai) 25