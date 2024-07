Tanel Visnap võitis MMil hõbemedali

«Eelnevatel võistluspäevadel olid finaalid kogu aeg õhtusel ajal, mis võimaldas mul elada Eesti aja rütmis, kuid läheneva taifuuniohu tõttu lükati tänane võistluspäev hommikusele ajale ehk läksin 200 m finaali jooksma Eesti aja järgi kell 3.35 öösel. Seetõttu on elu teine tulemus 1,3 m/s vastutuules eriti üllatav. Natuke on kahju, et viimased 30–40 meetrit ei suutnud ma hoida jooksu kerge ja lõdvana ning lasin ameeriklase endast mööda. Kuus järjestikust võistluspäeva jätsid oma jälje, aga olen õnnelik, et pärast 100 m katastroofi suutsin kahe medaliga võistluse kokkuvõttes natukene päästa,» kommenteeris Tanel enda esinemist MMil.