Bigbank Tartust lahkuvad mitmed mängijad

«Viimased 5 aastat on Bigbank Tartu jaoks olnud väga edukad ja iga mängija panus, olgu ta põhikoosseisumees või vahetusmees, on meie jaoks hindamatu. Kõik mängijad ei saa küll alati väärilist tähelepanu, aga meeskond on just nii tugev kui tema nõrgim lüli. Aitäh Tamur, Siim, Hergo, Kristjan ja Andris. Loodud mälestused, jäävad alatiseks meiega!» ütles klubi sotsiaalmeedias.