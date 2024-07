Kümneid miljoneid teeninud jalgpallur töötab nüüd teisel alal

Drinkwater lisas oma Instagrami kontole story, kus ta on ehitustöödel, teatab teiste seas Briti ajaleht Daily Express.

Drinkwater palus kommenteerijatel «paremini käituda» ja selgitas, et ehitusplatsil töötamine oli tema enda valik, kuna ta armastab seda.

Raha pärast ei pea Drinkwater ilmselt muretsema, sest mitme allika väitel teenis mees Chelseas 143 000 eurost nädalapalka. Salaryspordi veebilehel on muu hulgas kirjas, et Drinkwateri karjääritulu on kasvanud praeguse kursi järgi umbes 45 miljoni euroni.