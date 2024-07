Sporditähe abikaasa sai oma bikiinifotode kohta inetut tagasisidet

Naine otsustas neile kohe vastata. Ta teatas, et tema kehamassiindeks on normaalses vahemikus ehk 18,5 ja 24 vahel.

«Kui mu pikkus on 174 sentimeetrit, peaks mu kaal jääma 57 ja 74 kilogrammi vahele. Madalaima ja kõrgeima normaalkaalu vahe on ligi 20 kilogrammi,» rõhutab Lisa Müller.

Tema välimus on pideva spordi tulemus. Müller soovib osaleda poolmaratonil ja jookseb kolm korda nädalas 15-kilomeetrit.

Rohkem on ta tuntud ratsutamisspordi poolest, kus ta on võistelnud GP tasemel.

Lisa Mülleri sõnul on kehapositiivsus hea, sest igaüks peaks saama end välimusest hoolimata hästi tunda. «Turske, paks, sale või kõhn – kõik loeb.»

«Saatke mulle sõjakuulutusi, tapmisähvardusi ja alatuid solvanguid, kui see muudab teie elu paremaks. Mul on hea meel, et saan teid aidata,» ütleb naine kiiresti.