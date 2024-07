McLaren näitas Red Bullile hambaid

Küsimärk Pérez

Siis ootab F1-sarjas traditsiooniline suvepuhkus ja hooaeg jätkub 25. augustil Hollandi GP-ga Zanvoortis. Usutavasti kujunevad just esimesed võistlused pärast pausi kaalukeeleks, kas McLareni hea vorm on püsiv ning kas Red Bull suudab august välja ronida või mitte.

Ka võitlus sõitjate MM-tiitlile võib muutuda lahtiseks. Hetkel on Verstappeni edu Norrise ees 76 punkti, mis on võrdne umbes kolme GP võitmisega. Ehk Norrisel või ükskõik kellel teisel on Verstappeni püüdmiseks vaja teha suurepärast tööd ja ilmselt natuke loota, et 26-aastane hollandlane teeks vigu ja loovutaks punkte.