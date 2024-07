Lätlase esitus võis WRCsse tuua olulise muutuse

«Näiteks Jyväskylä MM-ralli stardinimekirjad olid täis Soome erasõitjaid, kes üritasid tippklassis läbi murda. Viimase kümnendi jooksul on trend muutunud. Mida kallimaks on läinud ühel rallil osalemine, seda vähem on olnud soovijaid. Riskid on kasvanud suuremaks kui võimalik kasum.

Kauaks on unustusehõlma vajunud, et Rally1-autosid võiks proovida anda noorematele sõitjatele, sest õnnestumist on peetud utoopiliseks. Nüüd tõestati, kuidas isegi vähese kogemusega on võimalik saavutada tipptulemusi. See on suurepärane kogu spordiala jaoks,» selgitas Haapamäki, kuid lisas, et edu ei saada kindlasti igaüht, vaid vaja on ka äärmiselt andekat sõitjat.