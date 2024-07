Toyota tahab, et Ogier sööks jälle oma sõnu

Prantslane on nüüdseks mõne aasta Toyotas osalise hooajaga etappe kaasa teinud. Ogier ütles, et ta MM-tiitli peale ei sõida ning pidi tänavu osalema taas osalise koormusega, kuid kui ta poleks sattunud Poola ralli eel avariisse, siis oleks kaheksakordne maailmameister osalenud 75 protsendil selle hooaja autoralli MMi etappidest, olles kõigil viiel rallil lõpetanud vähemalt teise kohaga. Ogier on üldsarja edetabelis neljas, jäädes 28 punktiga maha liidrist Thierry Neuville'ist.

40-aastase ralliässa sooritused on aidanud Toyota meeskonnal vähendada Hyundai edu tiimide üldsarjas vaid ühe punktini. Järgmise nädala Soome rallil on prantslane stardis. «Ma arvan, et tal on võimalus MM-sarjas võidelda tiitlile. Aga kas ta tahab osaleda kõigil ülejäänud meistrivõistlustel? Me peame seda temalt küsima,» ütles Latvala väljaandele Dirtfish.

«Praegu oleme võtnud viis võitu kaheksast. Veelgi olulisem on see, et me tegime Lätis suurepärast tööd ning Soome rallil ma osalen. Aga ma võin juba öelda, et kõik rallid ei ole aasta lõpuni planeeritud,» lausus Ogier.

Väljaanne rääkis Latvalale, et prantslane ise ei ole kuulujutte kummutanud. «Siis on ehk väike võimalus, et ma saan temaga rääkida,» ütles soomlane. Latvala enda eelistus oleks, et Ogier osaleks selle hooaja kõigil ülejäänud autoralli MM-etappidel.

Ogier ütles paar aastat tagasi, et leping Citroëniga jääb temale viimaseks, kuid liitus siis Toyota meeskonnaga. Samuti nentis prantslane, et 2020. aasta pidi jääma tema jaoks viimaseks hooajaks MM-sarjas, kuid jälle sõi ta oma sõnu, sest rallidel osaleb ta siiani.