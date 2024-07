Anna oma panus Eesti olümpiavõitjate kasvatamisele!

«Noored Olümpiale täidab Eesti spordimaastikul väga olulise tühimiku, toetades sellises vanuses sportlasi (18-23 aastat), kellel pole alati veel ette näidata säravaid tulemusi, kuid kellel on väga suur potentsiaal jõuda spordimaailma tippu. Proovime märgata talenti, kes jõuab kõige kaugemale ja anda neile võrdsed võimalused konkureerimaks teiste riikide tippudega. Toetusvõimaluste vähesus on üks peamisi põhjuseid, miks kaob selles vanusevahemikus Eesti spordisüsteemist ära hinnanguliselt 70-80 protsenti noort talenti. Tahame, et Eesti noorsportlastel oleks võimalik unistada suurelt ja omada võimalust see täide viia. Nii tekivad inspireerivad kangelased, kes annavad noortele innustust, et kõik on võimalik kui uskuda ja pingutada,» selgitas sihtasutuse kaasasutaja Paavo Pauklin.