Ralliajakirjanik: Tänak näitab märke oma MM-i tiitli aegsest vormist

Pärast Toyotast lahkumist ja sõitmist Hyundai, Fordi ja sellest hooajast jälle Hyundaiga pole Tänak oma endist vormi alati leidnud. Nüüd tundub Barryle, et märgid Hyundai meeskonnas ja rallipargis näitavad, et eestlane on sellele vormile lähemale jõudmas.

Ta tõi välja, et ka Hyundai tiimipealik Cyril Abiteboul oli pigem nõus, et Tänak on oma parimat taset saavutamas. Küll aga pole Tänak Barry sõnul kõige parema eneseväljendusega sõitja, kes ei tahtnud oma praeguse vormi kohta suuri avaldusi teha.

Kui tema tähelepanu juhiti sellele, et ta on nüüd tiitlivõistluses sees, vastas Tänak: «Ma ei usu, et meil on väga suur hoog, sest me võitleme alati millegagi ja vastu hakata. Aga jah, siiani on see mõnes mõttes meie kasuks mänginud, et oleme alati suutnud mängu tagasi tulla,» arvas Tänak.