Latvala tegi Hyundai osas julge ennustuse

Hyundai rallimeeskond on kinnitanud, et jätkab WRC-sarjas kihutamist 2026. aastani, kuid mis saab pärast seda, on lahtine. Jutud on käinud, et Lõuna-Korea autohiid plaanib liituda ringraja kestvussõidusarjaga ning see lööks kõikuma nende WRC tuleviku. Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala seda ei arva.