Tänak: et Soomes edukas olla, on vaja kahte asja. Ja meil on need olemas

Tänak on MM-sarja punktitabelis kerkinud teisele kohale, kaotust üldliidrile ja Hyundai meeskonnakaaslasele Thierry Neuville'ile on kaheksa punkti. Koos kaardilugeja Martin Järveojaga on tehtud ka Soome ralli eelne test ning 305,69 km pikkuseks võistluseks ollakse valmis.

«Soome ralli on üks mu lemmikvõistlusi MM-kalendris. Samas tean, kui suur väljakutse see võib olla ja seetõttu austan väga ralli ainulaadseid omadusi,» ütles Tänak Hyundai pressiteenistusele. 36-aastane Tänak on Soome MM-etapi võitnud kolm korda (2018-2019 ja 2022).

«Et siin edukas olla, on vaja kahte asja: kogemusi ja enesekindlust. Ma usun, et meil on sellel võistlusel mõlemad asjad olemas. Minu eesmärk on püüda anda endast maksimum, et kindlustada Lätis saavutatud edu,» lisas saarlane.

Konkurents saab Soomes olema tihe. Lisaks Neuville'ile on Tänaku rivaalideks kaks mitmekordset maailmameistrit, kes sõidavad Toyotaga – Kalle Rovanperä ja Sébastien Ogier. Oma esimese stardi Rally1-autoga teeb 22-aastane soomlane Sami Pajari, kes sõidab samuti Toyotaga.