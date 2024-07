FOTOD Ogier ja Rovanperä said Soome MM-ralliks eridisainiga autod

«Soome ralli on minu jaoks üsna eriline sündmus. Loomulikult on see meie koduralli ja üks meeldivamaid etappe, kus osaleda, sest seal on palju fänne ja ümberringi on ka meie lähedased. See ralli on alati olnud põnev ning kiiruskatsed on tõesti ilusad, kuid samuti üsna nõudlikud. Meie lähenemine ja siht on selge: püüame teha parimat tööd, et võidelda võidu eest ning tuua meeskonnale häid punkte,» sõnas Rovanperä eesootavat rallit kommenteerides.

Ka Ogier on Soome ralli ootuses. «Soome ralli on unikaalne sündmus meistrivõistluste kalendris, mida ma arvan, et iga juht sõita armastab. See on ka raske ralli, kus kohalikud sõitjad on alati olnud väga tugevad, kuid see on just selline väljakutse, mis mulle meeldib. Soome ralli on muidugi ka meeskonna kodune üritus ja mul on hea meel olla osa sellest tugevast koosseisust ning püüan anda endast kõik, et saavutada parim võimalik tulemus,» sõnas Ogier.