Kuidas olümpia meile kõigile koju jõuab?

Robert Linna, rokkbändi Elephants From Neptune laulja, aimas, millest tahab tema poja esimese klassi lõpetamise päeval rääkida Kanal 2st helistanud Toomas Vara.

Linna oli just hiljuti käinud ühes telesaates meenutamas oma kunagist rulasõidu harrastust. Ta oli üheksakümnendate keskel esimesi, kes Eestis selle alaga tõsisemalt tegelema hakkas. Tegeles nii innukalt, et jõudis nullindate algul kolmel korral isegi Simple Sessionile, millest on aastate pikku saanud Euroopa väidetavalt suurim ekstreemspordivõistlus. Korra, nagu ta mäletab, tuli seal koguni viiendaks, ehkki siis olid konkurendid peamiselt vaid lätlased ja soomlased.