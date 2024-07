Eesti järelkasvukoondis alustas EMi suure võiduga

Peatreener Martin Rausberg mängust: «Turniir võidukalt alustatud. Seda oli natuke arvata, et mäng tuleb natuke rabe peale eilseid seikluseid, aga tuleb kiita kogu võistkonda, võitlesime ja kontrollisime tervet mängu. Nüüd lähme tagasi hotelli, loodame et meie kohvrid on samuti kohale jõudnud ning hakkame valmistuma hommikuseks Islandi mänguks.»