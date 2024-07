Hispaania vanameister jätkab Madridi Realis

Madridi Reali jõudis Llull vaid 19-aastasena 2007. aastal ja temast on saanud üks Hispaania klubi üks suuremaid legende. 18 hooaja jooksul on ta võitnud 28 trofeed: kolm Eurooliiga karikat, kaheksa liigat, seitse Copa del Rey'd ja üheksa Hispaania superkarikat. Läbi aegade on on Llull Reali eest kõige rohkem platsile jooksnud mängija (1083 kohtumist).