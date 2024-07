Endine staarründaja Zlatan Ibrahimović: jalgpalli mängimine on lihtsam kui minu praegune töö

Mullu detsembris naases Ibrahimović Itaaliasse ja temast sai AC Milani omanike RedBird'i tegevpartner. Tema kohustuseks on teha koostööd ülemaailmse investeerimismeeskonnaga, et toetada ettevõtte olemasolevat investeerimisportfelli spordi, meedia ja meelelahutuse valdkonnas. Samuti aitab ta kujundada AC Milani brändi ning paneb õla alla ka mängijate arendamisele.

«Võin öelda, et jalgpalli mängimine oli lihtsam kui see, mida ma praegu teen. Ma pidevalt õpin, aga ma olen tagasihoidlik. Praegune töö erineb sellest, millega ma harjunud olen, kuid minu ümber on head inimesed. Niikaua kui nad võidavad, on kõik hästi. Probleemid algavad siis, kui nad kaotavad . Ma ei saa mängu mõjutada nii nagu varem. Aga ma pean oma mentaliteeti ja kogemusi teistele mängijatele edasi andma,» tsiteeris Football Italia Ibrahimovići.