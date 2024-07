F1 Red Bulli tiim võib teha raske otsuse

Autospordi teatel kaalub Red Bull, kas pärast F1 suvepausi asendada mehhiklane Perez mõne teise piloodiga. Olukord on Red Bulli jaoks keeruline, sest suve alguses sõlmiti Pereziga lepingupikendus.

Autospordi teatel on aga Red Bullil Perezi sõitjalepingus punkt, mille järgi võib lepingu lõpetada, kui sõitja jääb suvevaheajaks Verstappenist maha enam kui saja punktiga. Perez jääb enne pühapäevast Spa võistlust maha 141 punktiga, seega alla 100 punkti ta vahet vähendada ei suuda.

Perezi esitused on viimasel ajal olnud tagasihoidlikud. Perez on viimase seitsme sõiduga saavutanud kõige paremal võistlusel seitsmenda koha. Samal ajal on meeskonnakaaslane Max Verstappen võitnud kolm sõitu.