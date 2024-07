Jefimova treener olümpia poolfinaali eel: Eneli trump on külm närv, ta stardiks nagu Eesti meistrivõistlustel

17-aastane eestlanna läbis hommikupoolikul 100 m rinnulidistantsi ajaga 1.06,24 (isiklik rekord 1.06,08). See andis 37 ujuja seas kaheksanda koha ehk viis turvaliselt õhtusesse poolfinaali, 16 sekka. Eelringi parim oli sama ala Tokyo mängude hõbemedalist Tatjana Smith 1.05,00ga.

«Kindlasti väga professionaalne sooritus. Alustas suhteliselt rahulikult, tagasihoidlikult. Meie jaoks ideaalsete tõmmetega. Teine pool vajutas veel juurde. Sai konkurendid kätte. Teisel 50 meetril oli temast kiirem vaid kaks konkurenti. See oli tema [karjääri] kiireim eelujumine,» analüüsis Hein usutluses Kanal 2-le.

Õhtul kaheksa parema sekka ehk finaali jõudmine pole selle valguses ju võimatu?

«Kindlasti! Meie jaoks on kõige raskem ujumine tehtud. Meil mingit finaalipääsu pinget pole, aga näeme, et seda on reaalne püüda ja püüame selle ära teha,» vastas Hein.

«Praegu paistis, et esimese ajaga Tatjana on teistest natuke üle, aga edasi... Keegi end tagasi ei hoidnud. Kõik ujusid nii palju, kui neil sees on. Näha, et seis on üsna võrdne.»

Vahetult enne Jefimova starti tekkis väike viivitus. Basseini oli sattunud kellegi müts, mis tuli veest välja toimetada. Lähe viibis vahest et minuti. Sportlane ise rääkis, et see teda rivist välja ei löönud. Sama kinnitas treener.

«Eneli üks suuremaid talente ongi juba noorest saati külmanärvilisus. Mitte halvaga, aga ta läheks starti nagu Eesti meistrivõistlustel. Kui palju publikut on ja mis ümber toimub, teda ei häiri. Mind teeb ärevamaks kui teda ennastki,» arutles Hein.

Eelujumist ja poolfinaali lahutab peaaegu üheksa tundi. «Praegu on kõige olulisem taastumine, sööma ja puhkama,» arutles juhendaja veidi pärast esimest sooritust.

«[Õhtul] peame natuke kiiremini alustama, Eneli algus oli teistest tiba aeglasem. Lõpp ära kannatada ja siis on juba kõik võimalik.»

Poolfinaalid algavad kell 22.10. Jefimova sulpsab vette teises pundis. Otseülekanne ja -blogi on nähtavad siit!