Loe, mis osas olümpiasportlaste ajud erinevad tavainimese omadest

Florida ülikooli (Florida State University) teadlaste juhitud uuringus leiti, et mitte ainult ei olnud osavamatel mängijatel pikemad vaikse silma perioodid, vaid need pikad keskendumise perioodid olid seotud paremate sooritustega. Seesama teadlaste ülevaade teistest spordialadest leidis, et see oskuse ja vaikse silma perioodi seos ei ole eksklusiivne tennisele.

Ajukoore ja motoorse tegevuse seos

Motoorsed tegevused on suures osas koordineeritud aju väliskihi ehk ajukoore poolt. Tippujujatl on leitud, et ajukoore paksus suureneb sellistes piirkondades nagu ruumiline teadlikkus ja keha liikumise tajumine.

Saksa Max Plancki Inimese Kognitiivsete ja Aju Teaduste Instituudi (Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences) teadlased näitasid, et kolmel sportlasel, kes olid osavad odaviskes ja kaugushüppes, olid märkimisväärselt erinevad kortiko-striataalsed ahelad (cortico-striatal circuits) võrreldes kontrollgrupiga. Striatum on neuronite kogum eesajus.

Kuigi nende 2015. aasta uuring ei olnud suur, näitab see, kuidas ajupiirkondade vahelised teed, mis koordineerivad erinevaid liikumisi eesmärgi saavutamiseks, on kõrgelt treenitud sportlastel erinevad.

Geneetiline eelsoodumus ja motivatsioon

Paljud olümpiatasemel sportlased võivad sündida ka eelisega – keemilise «tõukega», mis sunnib neid natuke rohkem püüdlema kuulsuse poole.

Itaalia Parma Ülikooli geneetikud avaldasid 2015. aastal uuringu, mis hindas nelja lihaste arengu ja käitumisega seotud geeni, eriti agressiooni ja ärevust. Eriti märkimisväärne oli dopamiini aktiivne transporter (DAT) geen, mis on seotud energiakulu, liikumise ja preemiate otsimisega.

Teised uuringud viitavad sellele, et adrenaliini otsimine on sportlaste seas tavaline, eriti nende hulgas, kes tegelevad riskialtide aladega nagu suusatamine ja lumelauasõit.

Paljud neist, kes pürgivad olümpiakulla poole, on ajendatud kujundama oma aju sooritusmasinateks, mis suudavad viia nende kehad viimase piirini.