Postimehe rallisaade «Parc Fermé» vaatas sel nädalal otsa kohe algavale Soome MM-rallile. Kas Kalle Rovanperä suudab lõpuks koduteedel tõusta valitsejaks või on vähemalt veel ühe hooaja MM-sarjas jätkaval Ott Tänakul tema vastu rohtu? Ühtlasi üllatatakse Soomes uuendusliku virtuaalšikaanidega. Mis need on ja kas sõitjad hakkavad neid vihkama? Stuudios on Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas. Head kuulamist!