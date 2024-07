Ralliportaal: Tänak on uut punktisüsteemi maksimaalselt ära kasutanud

Oluline on märkida, et Tänak on uut punktisüsteemi maksimaalselt ära kasutanud. Ta on viimaselt kuuelt rallilt kogunud pühapäeval laual olevast 12 punktist vähemalt 10, seda olenemata sellest, kui tal on reedel või laupäeval võistlus kihva läinud. Kokkuvõttes jääb ta punktitabelis Hyundai tiimikaaslasest ja MM-sarja üldliidrist Thierry Neuville’ist maha vaid kaheksa punktiga.